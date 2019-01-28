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Şerefiye Sarnıcı'nda 'Yunus Emre Aşka Yolculuk' konseri icra edildi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzosoprano Serap Çiftçi, Şerefiye Sarnıcı'nda, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
Şerefiye Sarnıcı'nda 'Yunus Emre Aşka Yolculuk' konseri icra edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Yunus Emre Aşka Yolculuk" konserinde sanatçıya, neyde Hüseyin Avni Özaydın, kanunda Mustafa Tabak ve perküsyonda Barış Cem Songur eşlik etti.

Konserde sözleri Yunus Emre'ye ait olan şiirler, Türkçe ve İngilizce olarak hem okundu hem de enstrümanlar eşliğinde dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Osmanlı döneminde dergah ve şifahanelerde yakılan buhurlardan esinlenerek Bihter Türkan Ergül tarafından konsere özel olarak hazırlanan kokular, konsere gelen müzikseverleri karşıladı.

Dinletide "Ben yürürüm yane yane", "Benim adım dertli dolap", "Severim seni ben, "Bana seni gerek seni", "Taştın yine deli gönül", "Dağlar ile taşlar ile" ve "Yunus diye"nin de arasında bulunduğu eserler icra edildi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı festivallerde yaklaşık 10 yıldır Türkiye'yi ve müziğini temsil ettiğini belirtti. 

Yunus Emre'nin kendisi için çok önemli biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bu gönül verdiğim bir proje çünkü Yunus'a aşığım. Daha önce 2017'de CRR'de büyük bir prodüksiyonla 'Yunus Emre Aşka Yolculuk' konserini sahneledim. Şimdi de bu güzel ve mistik ortamda, inanılmaz güzel bir sarnıçta bu konseri yapma şansım oluyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
  1. İstanbul
  2. konser
  3. Serap Çiftçi
  4. Şerefiye Sarnıcı
  5. Yunus Emre
  6. Anadolu Ajansı

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