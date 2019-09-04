Serebral palsi (SP) beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terimdir. Prematüre doğum, düşük kilolu doğum, kanın pıhtılaşma problemleri, anne – bebek arasında kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, beyin kanamaları, annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, /veya çeşitli ilaçlar kullanması, yaşadığı psikolojik sorunlar ve karın bölgesine gelen darbeler serebral palsiye neden olabilir. Peki, Serebral palsi (SP) nedir? Serebral Palsi nasıl oluşur? İşte konu hakkında detaylar...

Serebral Palsi (SP) nedir?

Serebral Palsi (SP), gelişimini sürdürmekte olan beyin dokusunda oluşan hasar nedeniyle ortaya çıkan kalıcı hareket ve postür bozukluğu ile karakterize, istemli motor aktivitelerde ve duyusal fonksiyonlardaki yetersizliktir. Haya boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir.



Serebral Palsi (SP), gelişimini sürdürmekte olan beyin dokusunda oluşan hasar nedeniyle ortaya çıkan kalıcı hareket ve postür bozukluğu ile karakterize, istemli motor aktivitelerde ve duyusal fonksiyonlardaki yetersizliktir. Haya boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir.

Serebral Palsiye hangi durumlar yol açar?

Birçok SP vakasının nedeni bilinememektedir. Ne zaman ki motor işlevleri düzenleyen beyin alanlarının gelişiminde bir anormallik veya hasar gelişir, o zaman bu bozukluk meydana gelir. Yaklaşık her 1000 canlı doğumun 2 – 3’ünde meydana gelir. Risk faktörleri aşağıdaki gibidir:



• Prematürite.

• Çok düşük doğum ağırlığı (Özellikle 1000 gramın altındaki bebekler).

• Virüsler.

• Hamilelik sırasında ilaç veya madde bağımlılığı.

• Enfeksiyon.

• Beyin kanaması.

• Travma.

• Travay veya doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar.