  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Serdivan’dan kan bağışına tam destek

Serdivan ilçe protokolü kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:34:15 -
Serdivan’dan kan bağışına tam destek

Serdivan ilçe protokolü kan bağışında bulundu.


Serdivan İlçe protokolü ile Kızılay Serdivan Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. ‘Kan Ver Kahraman Ol’ sloganıyla Serdivan Zamanpark’ta düzenlenen kampanyaya geniş katılım oldu. Kampanyanın önemine vurgu yapan Başkan Yusuf Alemdar, “Kovid-19 sürecinde vatandaşlarımızın alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamamaları kan stoklarını da etkiledi. Bu bağlamda biz de Kızılay Serdivan Şubemizle birlikte harekete geçerek, kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz ilk hafta birlikte kan kampanyası düzenleme kararı aldık. Destek olmak için hepimiz bugün buradayız. Kan bağışlamak, can vermektir. Tüm gönüllülerimize bir kez daha kan bağışçısı oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı