Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz

Hakkı Bilir/ İstanbul

Fikir, aksiyon, şahsiyet ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti vefatının 35. yıldönümünde dualarla anılıyor.İsmet İnönü önderliğindeki CHP iktidarının akıl almaz zulümlerine rağmen hakkın müdafiliğini yapan ve bu uğurda her türlü çileye katlanan Serdengeçti, 10 Kasım 1983 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Serdengeçti’nin büyük bir dava adamı olduğunu kaydeden edebiyatçılar ve tarihçiler, “Serdengeçti Osman Yüksel ağabey, daha hayatta iken ‘Ser’den geçmişti ama, ‘Yâr’dan hiç geçmedi. Bir ömür, O’nun yolunda, O’nun düşmanlarıyla mücâdele etti. Türk-İslâm davasını yılmaz ve yıkılmaz savaşçısıdır. Tek kişilik düzensiz ordudur” dediler.

Mücadele ve dâvâ adamı

Edebiyatçı yazar Muzaffer Doğan, Serdengeçti’nin büyük bir dava adamı olduğunu kaydederek, “Ele-avuca sığmayan, Akseki’ye sığmayan, Ankara’ya, Türkiye’ye sığmayan adam, ecel gelip de, kapısı çalınınca, Ankara’da Cebeci mezarlığında, bir mezara sığıverdi. Serdengeçti Osman Yüksel ağabey, daha hayatta iken ‘Ser’den geçmişti ama, ‘Yâr’dan hiç geçmedi” dedi. Serdengeçti’nin İslam düşmanlarının korkulu rüyası olduğunu kaydeden Doğan, “Bir ömür, O’nun yolunda, O’nun düşmanlarıyla mücâdele etti ve 35 yıl evvel O’na kavuştu. O büyük adama, Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Osman Yüksel gibi, Necib Fâzıl gibi, bir ömür cephede savaşmış dâvâ adamlarını, değil bir yazıya, kitaplara sığdıramazsınız” ifadelerini kullandı.

Tek kişilik düzensiz ordu

Tarihçi yazar Hasret Yıldırım ise, “Türk-İslâm davasının yılmaz ve yıkılmaz savaşçısı, tek kişilik düzensiz ordu Osman Yüksel Serdengeçti’yi rahmet, hürmet ve muhabbetle yâd ediyorum” dedi. Serdengeçti’nin bir kutup yıldızı olduğunu belirten Yıldırım, “10 Kasım 1983 Perşembe günü, saat 15:30’da, senelerce “Ser”den geçerek, “İlayı Kelimetullah” uğrunda mücadele verdiği Yaradan’ın davetine uymuş, vuslata ermişti. Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından toprağa verildi. Makamı âlî, mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.