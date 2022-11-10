Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 39’uncu sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz. “Allah ve ahlaktan” bahsetmenin yasak olduğu bir devirde, Hakk’ı müdafaa eden ve hakikatten yana tavır alan Serdengeçti, bir neslin uyanmasını sağladı. “Ayasofya! Ey muhteşem mabet! Merak etme. Fatih’in torunları yakında bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alarak secdelere kapanacaklar” diyerek Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağının müjdesini yarım asır önce veren Serdengeçti, CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde “tabutluk” denen hücrelerde akıl almaz zulümlere maruz bırakıldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etti. Hak yolunun “bağrı yanık yolcusu” Serdengeçti’yi Akit’e anlatan Tarihçi yazar Hasret Yıldırım, “Osman Yüksel Serdengeçti, Türk-İslâm davasını yılmaz ve yıkılmaz savaşçısıdır. Tek kişilik düzensiz bir ordudur. Türk fikir hayatının en uç dâvâ neferlerinden biri, Allah-Millet-Vatan düşmanlarının korkulu rüyasıdır. Serdengeçti, Müslüman gençliğin kutup yıldızıdır. Üstad, “Ağızları rakı, ayakları ter, donları pislik kokan gençler; böyle gençler yok bizim âlemimizde” diyerek Müslüman gencin tarifini yapmıştır” İfadelerini kullandı.

Serdengeçti kabri başında anılacak

Öte yandan, 10 Kasım 1983 Perşembe günü Hâkk’a irtihal eden Serdengeçti, sevenleri ve yakınları tarafından vefâtının 39 sene-i devriyesinde Ankara-Cebebi Asrî Kabristanındaki mezârı başında anılacak. Anma merasimi, 14.00 ve 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.