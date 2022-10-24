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Spor Serdar yine yaptı yapacağını! Bu çocuk uslanmayacak...
Spor

Serdar yine yaptı yapacağını! Bu çocuk uslanmayacak...

Beşiktaş'tan Braga'ya sezon başında transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı ile ilk maçına çıktı. Genç oyuncu, ilk maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 16:27:00 -
Serdar yine yaptı yapacağını! Bu çocuk uslanmayacak...

Beşiktaş'tan Braga'ya sezon başında transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı ile ilk maçına çıktı. Genç oyuncu, ilk maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan Portekiz'in Braga takımına transfer olmuştu. 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar, direkt kırmızı kart gördü

19 yaşındaki Serdar Saatçı, Portekiz 3.Ligi'nde mücadele eden Braga B takımına gönderildi. Braga B ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar, karşılaşmanın 21. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

Fafe takımıyla karşı karşıya gelen Braga B takımı, mücadeleyi 90+1'de yedikleri penaltı golüyle 1-0 kaybetti. 12 takımlı Portekiz Liga 3'te Braga B, 7. sırada yer alıyor.

Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro

Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon euro bonservis aldı. Braga, genç oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirlemişti.

Siyah-beyazlı takım, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

 

 

 

 

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