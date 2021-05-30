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Spor Serdar Tatlı'dan Halil Umut Meler itirafı
Spor

Serdar Tatlı'dan Halil Umut Meler itirafı

MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakem Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarına atamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:40:00 -
Serdar Tatlı'dan Halil Umut Meler itirafı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, herkes için zorlu geçen Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna dair sorulara cevap verdi. Milliyet'e konuşan Serdar Tatlı, ayrıca Beşiktaş camiasının oldukça eleştirdiği Halil Umut Meler atamalarına dair de konuştu.

"Oldukça çekişmeli bir sezon geride kaldı? Kendinizi ve hakemleri başarılı görüyor musunuz?" sorusuna Serdar Tatlı, "Türkiye liglerinin oynanmaya başladığı günden bu yana geçen süre içinde takım sayısının 21 olduğu, geçen yıl pandemiden dolayı sezonun geç bitirildiği, önümüzdeki Avrupa şampiyonası nedeniyle milli takımın durumundan dolayı sıkıştırılmış, yoğun bir maç planlamasıyla karşı karşıya kaldık göreve geldiğimizde. Dolayısıyla böylesine zor bir sezonu genel anlamda son haftasına kadar şampiyon olacak takımın belli olmadığı, üç takımın da şansının bulunduğu, hatta gollerin dahi hesaplandığı bir ligi tamamladık. Küme düşme hattı da öyle idi. Hakem arkadaşlarıma ve kurul üyelerime teşekkür ediyorum. Bizim daima yanımızda olan ve destek veren Futbol Federasyonu başkanımız Nihat beye de minnettarım. Bir dediğimizi iki etmedi. Bize cesaret verdi, rahat çalışma ortamı sağladı. Hiç bir konuda müdahalesi olmadı. Haftalık hakem atamalarını bile basından öğrendi. Alt klasmanlarda hakem antrenman ücretlerinin düşük olduğunu söyledim, anında yüzde yüz zam yaptı. Eğer başarılı isek, Nihat başkanın hakemlere ve bize olumlu yaklaşımının karşılığıdır bu." cevabını verdi.

"Halil Umut Meler’i peşi sıra iki Beşiktaş maçına atadınız... Sezonun en çok konuşulan olayıydı..." şeklindeki sözlere ise Serdar Tatlı şu cevabı verdi:

"Onun açıklaması şöyle: Halil’i verdik, yönetti, bitti. Performansı son derece başarılı olmasına rağmen, Beşiktaş kulübü ve Sergen hocadan gelen tepkiler bizim için yeterli olmadı. İnatlaşma değildi. Oradaki mesaj şu idi; eğer hakemimiz bizim kriterlerimize göre başarılı bir maç yönetmiş ise, maç sonrası herhangi bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik. Bu bir tavırdır. Hakemlik camiasının dik duruşunu gösterme açısından, hakemimize sahip çıkma açısından böyle bir uygulama yaptık. Kimse ardında başka bir niyet aramasın. Umut Meler de bizi mahçup etmedi."

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