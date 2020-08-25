Serdar Tatlı kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı nerelidir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanının Serdar Tatlı’nın getirildiğini son dakika olarak duyurdu. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Serdar Tatlı kimdir, nerelidir? Serdar Tatlı İbrahim Tatlıses'in akrabası mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. TFF'nin Merke Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı olurken, Serdar Tatlı'nın yardımcsı ise Metin Tokat oldu. Serdar Tatlı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.
Serdar Tatlı kimdir?
Serdar Tatlı 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da doğdu. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, baba mesleği olan hakemliğe 1988 yılıda adım attı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara giren Serdar Tatlı, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini yapmaktadır. Serdar Tatlı Süper Lig 1997-1998 sezonunda hakemlik için düdük çalmaya başladı. Serdar Tatlı Süper Lig'de 119 maçta düdük çaldı.
Merkez Hakem Kurulu üyeleri
Başkan Serdar Tatlı
Merkez Hakem Kurulu üyeleri listesi
Metin Tokat
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Mahmut Çetiner
Mustafa Kamil Abitoğlu
Hikmet Öksüzoğlu
Ahmet Erdoğan
Nedim Göklü