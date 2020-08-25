Serdar Tatlı kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. TFF'nin Merke Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı olurken, Serdar Tatlı'nın yardımcsı ise Metin Tokat oldu. Serdar Tatlı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Serdar Tatlı kimdir?

Serdar Tatlı 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da doğdu. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, baba mesleği olan hakemliğe 1988 yılıda adım attı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara giren Serdar Tatlı, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini yapmaktadır. Serdar Tatlı Süper Lig 1997-1998 sezonunda hakemlik için düdük çalmaya başladı. Serdar Tatlı Süper Lig'de 119 maçta düdük çaldı.

Merkez Hakem Kurulu üyeleri

Başkan Serdar Tatlı

Merkez Hakem Kurulu üyeleri listesi

Metin Tokat

Erol Ersoy

Kadir Tozlu

Mahmut Çetiner

Mustafa Kamil Abitoğlu

Hikmet Öksüzoğlu

Ahmet Erdoğan

Nedim Göklü