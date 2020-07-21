Serdar Ortaç'tan dikkat çeken sözler: Allah benim belamı versin

Sanatçı Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’de düzenlediği “Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması” ödül töreninde linç edildi ve olayın ardından ülkeyi terk etmeye zorlandı. Kaya, ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” dedi ve üzerine Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okudu.

Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyleyerek salondaki gerilimi arttırdı. Konuklar, Ahmet Kaya’yı linç etti ve Kaya'ya çatal bıçak fırlattı.

"Allah benim belamı versin"

Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris’te vefat etti. Serdar Ortaç ise katıldığı Katarsis adlı programda açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirdi.

Ortaç, “O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” ifadelerini kullandı.