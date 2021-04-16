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Gündem Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay cevap: LGBTİ'liler de orasını burasını açıp Taksim'de yürümeyecek!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay cevap: LGBTİ'liler de orasını burasını açıp Taksim'de yürümeyecek!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 23:19:00 - 2021-04-16 23:20:45

 Yeniakit.com.tr 

Serdar Ortaç, Haber Global yayınında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Aydın, Ortaç'a, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Yönlendirme çabası sonuçsuz kaldı

Aslında kendisi de sözleşme metninden bi haber olan Buket Aydın, İstanbul Sözleşmesi'ni okumadığını söyleyen Ortaç karşısında zor duruma düştü. Aydın, Ortaç'ı ne kadar yönlendirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

'Orasını burasını açıp Taksim'de yürümemeliler'

Buket Aydın, Serdar Ortaç'a 'LGBTİ'li bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye de sordu. Ortaç, LGBTİ'li azgınlar hakkında verdiği cevapla Aydın'ı dumura uğrattı. Serdar Ortaç, sapkınlığın toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini vurgulayarak, "LGBTİ'liler, orasını burasını açıp, Taksim'de yürümemeli' cevabını verdi.

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