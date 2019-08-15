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Serdar Ortaç’ın skandal sözlerine sert tepki: Sen ruh hastasıysan git tedavi ol

Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, “Evlilik iki ruh hastasının işi!” diyen şarkıcı Serdar Ortaç’a “Hiç kimsenin aile kurumunu yıpratmaya hakkı yoktur. Sen ruh hastasıysan önce git tedavini ol.” sözleriyle tepki gösterdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:03

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Bir gazeteye verdiği röportajda “Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi” diyen şarkıcı Serdar Ortaç’ın aile kurumunu hedef alan sözleri tepkilere neden oldu.

“Serdar sen ruh hastasıysan bu senin problemin”

Müslüman Türk toplumunda aile kurumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, “Evlilik ruh hastasının işi” diyen şarkıcı Serdar Ortaç’a sert tepki gösterdi.

Aile kurumunun bilinçli olarak bazı kesimler tarafından hedef alınarak yok edilmeye çalışıldığına işaret eden Türküsev, “Serdar sen ruh hastasıysan bu senin problemin. Hakikaten ruh hastalığı varsa git tedavini ol ve ondan sonra evlen.” şeklinde tepki gösterdi.

“Evlilik aşkı öldürmez”

Bazı sanatçıların popüler kültürün içinde psikolojik sorunlar yaşadığına işaret eden Sevda Türküsev, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evlilik aşkı öldürmez. Aynı evde yaşamak da aşkı öldürmez, evliliği öldürmez. Evliliği kişilerin karşılıklı birbirine değerli olduklarını hissettirmemesi, bazı şeyleri karşılıklı bitirmeleri öldürür. Bunun da suçunu evlilik kurumuna yükleyemezsin. Siz ruh hastasıysanız önce tedavi olun sonra evlenin. Kendinize bir günah keçisi arıyorsanız evlilik kurumunu, aile kurumunu rahat bırakın. Hiçbir evlilik kurumu, aşkı öldürmez. Sizler gibi evliliğin ne anlama geldiğini bilmeyenlerin, beceremedikleri evliliğin suçunu bir kuruma yüklemesi öldürüyor.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:03
  1. Serdar Ortaç
  2. Sevda Türküsev

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