Serdar Ortaç'a hiç beklemediği anda 'Ahmet Kaya' tepkisi: Neye uğradığını şaşırdı!

Serdar Ortaç, dün akşam saatlerinde Bebek'te gazetecilere röportaj veriyordu. Bu esnada oradan geçen bir vatandaş, Ortaç'a hiç beklemediği bir tepki gösterdi.

'Yapma be abi'

Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını cevaplarken, yoldan geçen vatandaşsa Ortaç'a, "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!" diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran Ortaç, "Yapma be abi, yapma be abi" diye cevap verdi.

Ahmet Kaya'yı lince öncülük etmişti!

Serdar Ortaç, 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde Ahmet Kaya'nın, Kürtçe albüm yapacağını açıklamasından sonra, Kaya'yı linç edenlere öncülük etmişti. Ortaç, sahneye çıkarak, 10. Yıl Marşı'nı söylemeye başlamış, salondakileri de provoke ederek, 'Bu vatan bizim, başkalarının değil' demişti. Ahmet Kaya'yı o gece İbrahim Tatlıses bile savunmamıştı.