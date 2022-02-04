  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu, Fenerbahçe'den 1. Lig'e imza attı
Spor

Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu, Fenerbahçe'den 1. Lig'e imza attı

Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:39:00 -
Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu, Fenerbahçe'den 1. Lig'e imza attı

Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bartu Kulbilge'nin babası eski kaleci Serdar Kulbilge kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giymişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay