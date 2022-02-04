Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu, Fenerbahçe'den 1. Lig'e imza attı
Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı
Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı
1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci ile anlaşma sağladığı bildirildi.
Açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Bartu Kulbilge'nin babası eski kaleci Serdar Kulbilge kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giymişti.