Serdar Dursun'dan da kötü haber

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Fenerbahçe yeni sezona 1-0’lık Adana Demirspor galibiyetiyle başladı. Dünya yıldızı Mesut Özil’in gölüyle maçı kazanan Fenerbahçe, karşılaşmanın son 20 dakikasını forvetsiz oynadı.

Maça Samatta ile başlayarak tartışmalı bir karar veren teknik direktör Vitor Pereira, ikinci yarıda Samatta’nın yerine Serdar Dursun’u aldı.

İkinci yarının hemen başında Serdar Dursun, geriye doğru koşarak Adana Demirsporlu savunmacıların ileri açılmasını sağladı. Bu hamlesiyle İrfan Can’a koşu yolu açan Dursun, verdiği pasla gole zemin hazırladı. Pozisyonun devamında İrfan topu içeri kesti, Mesut golü buldu.

Goldeki etkisinin ardından Fenerbahçe’nin forvet hattında Serdar Dursun’u kullanacağına kesin gözüyle bakılırken 29 yaşındaki golcüye sert müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından omzunu tutan Serdar, değişiklik işareti yaparak oyundan çıktı. Serdar’ın yerine Nazım Sangare oyuna girdi.

Köprücük kemiği kırıldı

Serdar’ın durumu bugün netlik kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Geçmiş Olsun Serdar Dursun. Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” denildi.

Serdar Dursun’un 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Serdar Dursun’un da sakatlanmasıyla birlikte Fenerbahçe forvet krizine girdi. Takımda Samatta’nın dışında forvet kalmadı. Aylardır santrafor transferi yapması beklenen sarı lacivertli kulübün, Perşembe günü Helsinki ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşmasında nasıl bir formasyonla sahaya çıkacağı merak konusu oldu.