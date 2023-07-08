Serdar Dursun'a Alman kancası

Bild'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fırsat transferi olarak görülüyor

Serdar Dursun'un Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde devreye girebileceği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun adı daha önce eski takımı Darmstadt 98 ve Ferencvaros ile anılmıştı.

Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.

2021/22 sezonunun başında Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile gelecek yıl kontratı bitecek Serdar Dursun'un sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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