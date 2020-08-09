  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Serdar Dursun Süper Lig devine geliyor

Arda Turan'ı kadrosuna katan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:57:00 -
Serdar Dursun Süper Lig devine geliyor

Galatasaray'da ikinci gurbet operasyonu başlıyor. Daha önceki Kaan Ayhan ve Kenan Karaman gibi girişimlerden olumlu sonuç alamayan Sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı farklı isimlere çevirdi.

Aslan'ın gündeminde, Darmstadt formasıyla tam bir gol makinesi haline gelen Serdar Dursun var. Fatih Terim, Serdar Dursun'un transferine onay verdi.

Özellikle 28 yaşındaki Serdar'ın transferinin kısa sürede bitmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

Alman kulübü, yıldız santrfor için 1 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde bulundu.

Oyuncunun yıllık ücretinin de Galatasaray'daki takım ortalaması seviyesinin altında olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor
Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ..
Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'
Dünya

Kardeş ülkeye hain plan! 'Katar'ı işgal etme teklifi yapıldı'

ABD’de yayın yapan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, Suud..
Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!
Gündem

Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!

Eskişehir’de sağlık raporu vermediği için bir akademisyen tarafından doktora saldırıldığı yönündeki medyada yer alan haberin gerçeği yansıtm..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı