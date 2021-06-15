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Spor Serdar Dursun kimdir?
Spor

Serdar Dursun kimdir?

Serdar Dursun kimdir? sorusu merak kazandı. Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertli ekip, Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'u transfer ettiğini duyurdu. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye transferinin resmen gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun'un hayatına ilişkin detaylar merak kazandı. Peki, Serdar Dursun kimdir? Serdar Dursun kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-15 22:09:00 -
Serdar Dursun kimdir?

Serdar Dursun'un Fenerbahç'ye transferinin gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun ile ilgili detaylar arama motorunda araştırılıyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Serdar Dursun kimdir?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Billstedt'in altyapısında başlayan Serdar, 2005'te Concordia Hamburg'a katıldı ve burada geçirdiği 3 senenin ardından Hannover 96 akademisine katıldı.

Hannover 2'de 2 yıl oynayan Serdar'ın yolu 2011'de Türkiye'ye düştü. Ülkesine Eskişehirspor formasıyla dönen 1.90'lık forvet Türkiye'de beklediğini bulamadı.

Eskişehirspor'da 2, kiralık forma giydiği Şanlıurfaspor'da 5 maça çıkan Türk oyuncu, 2013'te Denizlispor'da golle tanıştı. 16 maçta 2 gol atan Serdar'ın bir sonraki durağı Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonda 70 maça çıkan ve 19 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, 2016'da Almanya'ya dönüş yaptı.

Greuther Fürth'te 64 maça çıkan ve 15 gol, 5 asistle oynayan Serdar Dursun, 2018'de kariyerinin en iyi dönemlerini geçireceği Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 19 gol, 6 asist kaydeden 29 yaşındaki forvet, ikinci sezonunda zirveye çıktı.

2020/21'de Bundesliga 2’de oynadığı 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan Serdar, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Profesyonel kariyerinde 198 maça çıkan ve 80 gol, 30 asistle skora katkı sağlayan Serdar Dursun, kariyerinde hiç A Milli Takım forması giymedi.

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