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Serdar Aziz'den transfer açıklaması

- Galatasaray'da kulüp bulması istenen Serdar:"Menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum"

08 Ocak 2019 Salı 09:24
Serdar Aziz'den transfer açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulması istenen savunma oyuncusu Serdar Aziz, yurt içi ve yurt dışından teklifler geldiğini, bunların sarı-kırmızılı kulübe iletildiğini belirtti.

Serdar, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından menajerim aracılığı ile tarafıma, 'teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam isteği ile kulüp bulunması' yönündeki karar iletildi." ifadelerini kullandı.

Menajerinden, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmeden transfer çalışması yapmamasını istediğini aktaran Serdar, "Bu karar sonrası tatilimi yarıda keserek İstanbul'a geldim ve menajerim ile buluşarak teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile görüşme yapmak istediğimi, bu sürece kadar da transfer konusunda hiçbir çalışma ve görüşme yapılmamasını rica ettim. Bu düşüncemi ve ayrıntıları menajerim aracılığı ile kamuoyuna duyurdum. Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme bire bir şekilde iletilmektedir." ifadesini kullanan Serdar Aziz, şunları kaydetti:

"Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ile olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür. Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları ve üretkenlikleri üzüntü ile takip etmekteyim. Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:24
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Serdar Aziz
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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