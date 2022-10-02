Serdar Aziz kaç yaşında?
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz sakatlığının ardından 75 gün sonra ilk 11'de yer aldı. Pek çok kişi ise Serdar Aziz'in kaç yaşında olduğunu, kaç maçta Fenerbahçe formasını giydiğini araştırmaya başladı.
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Serdar Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.75 gün sonra formasına kavuşan Serdar Aziz'in performansı taraftarlarca olumlu yorumlandı.
Serdar Aziz kaç yaşında?
Serdar Aziz 23 Ekim 1990'da Bursa'da dünyaya geldi. Aziz'in babası Bursa'da bir amatör futbolcuydu. Aziz 10 yaşına geldiğinde Bursa'da futbol okuluna gitmeye başladı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Aziz kısa boylu olduğundan başlarda orta sahada oynadı. Ancak, teknik kapasitesi orta sahada oynamak için yeterli olmadığından hocası Aziz'i defansta oynatmaya karar verdi.
2006 yılında Bursaspor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Serdar Aziz, 2016'da Galatasaray'a transfer oldu. Serdar Aziz 2019'da Fenerbahçe'ye imza attı.
Serdar Aziz şimdiye kadar Fenerbahçe formasıyla 94 maça çıktı ve 10 kez fileleri havalandırdı.