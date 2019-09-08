Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?

Taha Emre Özdemir Ankara Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven bugünkü köşesinde "Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?" başlığı ile önemli uyarılarda bulundu. Ülke gündeminde tartışmaların had safhada olduğuna dikkat çeken Arseven, "Vaktinde Gezi’ye uzaktan uzağa göz kırpanlardan bazıları, yeni bir 'organizasyon'a açıktan destek verebilirler." dedi.

"Birileri, bu karmaşık ortamdan istifadeyle 'Daha büyük bir Gezi'yi hazırlıyor olabilir mi?" diye soran Arseven, şunları söyledi:

"Olabilir!..

Ortalık gerçekten de çok karışık, 'yeni yeni' işler oluyor…

Vaktinde Gezi’ye uzaktan uzağa göz kırpanlardan bazıları, yeni bir 'organizasyon'a açıktan destek verebilirler.

Sosyal medyanın coğrafyamızdaki 'ABD güdümlü' operasyonlarda nasıl kullanıldığını ve bu yolla nasıl sonuç aldıklarını gördük…

Bugün…

En büyük şehirlerdeki yerel seçimi, özellikle de İstanbul seçimini AK Parti kazanmış olsaydı…

Sayın Yıldırım İstanbul’a Başkan olsaydı…

İstanbul’a hizmet yolunda daha nelerin yapılacağını, nelerin yapılması gerektiğini konuşuyor olacaktık…

AK Parti tabanının ifade ettiği gibi, AK Parti tabanındakiler hariç hemen herkesin üstün gayretleriyle seçim kaybedilmiş oldu.

Şimdi…

Daha büyük bir Gezi gelir mi…

Gelir mi gelir, niçin gelmesin?..

Ak Partililer olan biteni izlerken...

'Susamam' tişörtleri üzerinden hazırlanan ne?.."