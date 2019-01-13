Serdar Arseven'den 'gazetecilik' dersi: Gazeteciler hakikatten yana olmalı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, Yeniakit.com.tr'deki 'Kitabın Ortasından' köşesinde mesleki deneyimlerini paylaşarak bir 'Gazeteci'nin yapması gerekenleri anlattı. Arseven; "Zaman zaman yazdıklarınızdan hoşlanmayanlar olabilir ancak bir 'gazeteci'nin konumlanması gereken taraf 'Hakikat' olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arseven açıklamasında şunları söyledi:

"Bu hafta da 'Kitabın Ortası'ndan diyerek devam edelim. Biliyorsunuz ki her hafta gündemimize bir konu alıyoruz. Genellikle bu konu Türkiye'de herkesin tartıştığı kon ular olmuyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 'Dünya çalışan gazeteciler günü' kutlandı. Gazeteci olduğumuz için bize de kutlama mesajları geldi. Bu vesile ile günümüzde gazeteciliğin geldiği noktayı tartışma imkanı bulduk. Katıldığımız canlı yayınlarda ve yazılarda gündemimize aldık. Şimdi de burada 'Kitabın Ortasından' diyerek gazeteciliğin geldiği nokta üzerine fikirlerimi beyan etmek istiyorum"

'Taraf tutmak karakteri aşındırır'

"Gazeteciler artık yüzde yüz partici gibi hareket etmeye başladı. Kendilerini iktidar veya muhalefetten yana konumlandırarak; orası ne yaparsa doğru, karşı taraf ne yaparsa yanlış diyorlar. Günümüzde böyle bir gazetecilik anlayışı hakim oldu. Tabi bu çok rahat bir anlayış. Bir lideri merkezinize alıyorsunuz ve oradan diğer tarafları eleştiriyorsunuz. Sizin tuttuğunuz kişi ne yaparsa doğru dersiniz. Karşıdaki için de ne yaparsa yanlış dersiniz. Bu çok rahattır ama memlekete de gazeteciliğe de faydası olmaz. Bu tutum insanın karakterini aşındırır. Gazeteci olarak yapılması gereken bu değildir"

'Gazeteci hakikatten yana konumlanmalı'

"Gazeteci toplumdan kopuk olmamalıdır. Beni bir kişi ya da bir partinin taraftarları beğensin; saltanatım, çıkarlarım ve yüksek maaşım devam etsin anlayışı oldukça yanlıştır. Gerçekten bir gazeteci, bazen hoşa gitmeyen şeyleri de söylemek zorunda kalabilir. Gazetecilik daha çok olumsuzluklar üzerinden işleyen bir meslektir. Gazeteci toplumda gösterilmeyen yerlere işaret eden bir mesleğin mensubudur. Gazetecinin konumlandığı bir yer vardır. Bu konumlanma ise bizim inancımıza göre 'Hakikat' olmalıdır"

'Gazeteci meselelere eleştirel bakabilmeli'

"Diyelim ki emekli maaşına yüzde on artış yapılacağı açıklandı. Gazeteci bu yüzde onluk artışın az ya da çok olmasını araştırır. Bu noktada bir yargıya ulaşabilmeniz için elbette elinizde rakamların olması gerekir. Açıklanan ve gerçekte var olan enflasyon rakamlarını inceler. Siz bunlara hiç bakmayıpta iktidar yaptıysa doğrudur ya da iktidar yaptıysa yanlıştır gibi bir bakış açısıyla olaya yaklaşırsanız 'Gazetecilik' değil 'Particilik' yapmış olursunuz. Önümüzdeki örnekler de bunu gösteriyor ki menfaatiniz bunu gerektirdiği için böyle yaparsınız. Gerçeği söylemenin kimi zaman bedelleri vardır. O bedeli ödemek istemiyor da olabilirsiniz. Sizinle aynı görüşteki insanlar; 'Ne yapıyorsun sen?' diyebilirler ama gazeteci meselelere eleştirel bakmak zorundadır"

'Yazdıklarımızdan hoşlanmayanlar olabilir'

"Haftalardır aile yapımızın nereye gittiğini, Aile Bakanlığı'nın üzerinde ne gibi etkilerin oluşturulmaya çalışıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne gibi yanlışlar içinde olduğunu gündeme getiriyoruz. 'Süresiz Nafaka' meselesini konuşuyor ve gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bundan elbette hoşlanmayanlar da var ama olabilir. Yazdıklarımızdan hoşlanmayan kişiler önemli mevkilerde insanlar da olabilir ancak gerçek değişmez. Ailemizi korumak ve sahip çıkmak mecburiyetindeyiz"

"Ben inşallah düzgün gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Bunun sözünü tekrar buradan vermiş olayım. Tabii ki bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Okuyucularımız da bize yol göstererek destek olacaklar. Yanlış yaptığımız taktirde bizi eleştirerek uyaracaklar. Dolayısıyla bu yürüyüşümüze okuyucularımızla birlikte devam edeceğiz. Allah'a emanet olun"