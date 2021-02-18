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Gündem Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu
Gündem

Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, bugünkü köşe yazısında son yolculuğuna uğurlanan Psikolog Yazar Doğan Cüceloğlu'nu konu edindi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:38:00 -
Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, bugünkü köşe yazısında Doğan Cüceloğlu'nun vefatına değindi. 'Mekânın Cennet Olsun Doğan Cüceloğlu' başlığını kullanan Arseven, " 'Farklı dünyaların insanları' olsak da, Doğan Cüceloğlu’nun vefatı beni çok üzdü." dedi.

'Hemen herkes neden üzüldü?'

Psikolog Yazar Cüceloğlu'nun vefatının herkesi üzdüğüne dikkat çeken Arseven, "Merhumun ardından yazılanlara, söylenenlere bakıyorum. Hemen herkes çok üzülmüş. Acaba niçin?" diye sordu. Serdar Arseven, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın mesajını paylaştı:

"Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim'den hocam Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş’ın bu 'niçin'e verdiği güzel bir cevap var. Sosyal medya adresinde gördüm. Paylaşmak isterim: 'Böyle bir kamplaşmada, herkesin herkese küfrettiği politik bir ortamda her kesimden insanın hocalık ve insanlık vasfı dolayısıyla ölümüne üzüldüğü ve rahmet okuduğu bir hayayı ve hayatı hepimize nasip et Ya Rabbi' "

'Kırmadan, dökmeden paylaşıyor hislerini'

Doğan Cüceloğlu'nun uslübuna da değinen Arseven, şunları yazdı:

"Merhum Doğan Cüceloğlu’nun kitaplarından okuduklarınız vardır, birçok programını izlemişsinizdir, sosyal medyada çok sayıda videosu da mevcut. Kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, üslubunu bozmadan, işin şovuna kaçmadan, kılıktan kılığa girmeden, 'tane tane' paylaşıyor hisselerini ve bilgilerini. Milyonların içindeki 'yalnız adam' Remzi Bey ile sohbetleri, 'Saygı görmek istiyorsan saygılı olacaksın!' mesajını, büyük bir ustalıkla sunar hepimize."

'Bazıları ne olursa olsun tartışmayı kazanmak amacındadır'

" 'Gerçeği yalnızca ben bilirim, karşımdaki de ben ne düşünüyorsam öyle düşünmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde o ya akılsızdır ya da kötü niyetlidir!' yaklaşımına işaret eder. Der ki; 'Bazıları bir problemi çözmek değil, her ne pahasına olursa olsun tartışmayı kazanmak amacındadırlar. Kendi düşündüğünün dışında bir gerçek kabul etmeyen, düşüncesini karşısındakine kabul ettirmek için baskı yapan kişilerdir bunlar. Kesin tutumlu kimselerde müsamaha düzeyi düşük olduğundan, bu kişilerin iletişiminde savunuculuk birden bire şiddete dönüşebilir!' "

'Mümine lanet etmek, onu öldürmek gibidir'

Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şeriflerini hatırlatan Arseven, "Birkaç misal, Hazret-i Peygamber (s.a.v)’den: "Müslüman kardeşini aşağılaması kişiye kötülük olarak yeter!', 'Mümine lanet etmek, onu öldürmek gibidir', 'Mümin; yeren, çekiştiren, lanetleyen, kaba sözlü ve ağzı bozuk kimse olamaz.' buyurmuştur. Hallerimize, hareketlerimize “Kur’an ve Sünnet” mi yön veriyor, yoksa heva ve hevesimiz mi? Üzerinde tefekkür etmeye değmez mi dostlar? Bu yazıya, 'Farklı dünyaların insanları olsak da, Doğan Cüceloğlu’nun vefatı beni çok üzdü' diyerek girmiştim." ifadelerini kullandı.

Arseven yazısına şöyle son verdi:

"İbrahim Sarıtaş Hoca’nın paylaşımını tekrarlayarak bitireyim: 'Böyle bir kamplaşmada, herkesin herkese küfrettiği politik bir ortamda her kesimden insanın hocalık ve insanlık vasfı dolayısıyla ölümüne üzüldüğü ve rahmet okuduğu bir hayayı ve hayatı hepimize nasip et Ya Rabbi' Mekânın Cennet olsun Doğan Cüceloğlu."

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