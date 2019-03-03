Serdar Arseven uyardı: Gençlerimiz CHP zihniyetinin esareti altında

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Yeniakit.com.tr'deki kitabın ortasından köşesinde bu hafta genç nesil hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya kullanan gençlerin büyük bir bölümünün CHP zihniyetinin etkisi altında kaldığını vurgulayan Arseven, "28 Şubat darbesinin yaşandığı yıllarda kurulan 'ikna odaları'nın anlamını bilmeyen bir genç nesil yetişiyor" dedi.

'Gençler kalıplaşmış yargılarından çıkamıyorlar'

Genç neslin yakın tarihimizi öğrenemediği için bugün ile dünü kıyaslayamadığını belirten Arseven, "Gençlerimiz büyük ölçüde kalıp yargılarla hareket ediyorlar. Çok siyah ve çok beyaz bir dilleri var. Bir görüşü savunanlar, o görüşün tamamen beyaz olduğunu söylüyor. Mesela bugünkü iktidarın her yaptığının kötü olduğunu düşünen gençler var. Elbette ki iktidarın doğru yaptıkları ile birlikte yanlış yaptıkları da var. Gençlerimizin bunları analiz ederek değerlendirebilmesi için tarihimizde yaşananları bilmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Gençlere kültürel bir aktarım yapılamıyor'

Gençlerin büyük bir bölümünün sosyal medya esareti altında olduğunu ifade eden Arseven; "Gençlerimiz okullarda yakın tarihimizde yaşananları öğrenemiyorlar. Günümüzde mahalle kültürü de kalmadı. Geçmişte sahip olduğumuz 'mahalle kültürü' aracılığı ile kültürel bir aktarım söz konusu olurdu. Komşuluk ilişkilerimiz yok denecek kadar azaldı. Akrabalık ilişkilerimiz son derece zayıfladı. Çoğu anne ekonomik şartlardan dolayı çalışmak zorunda. Zaten okumayan bir toplumuz ki anne ve babalar da çok bilgili değil. Dolayısıyla gençlerimiz bir kısım medyada ne görürlerse onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Bu bir siyaset meselesi değil, Türkiye'nin meselesidir. Böyle devam ederse ne olur?" dedi.

'Kültürel iktidar CHP zihniyetinde'

Genç neslin kültürümüze uygun bir şekilde yetiştirilebilmesi için önlemler alınması gerektiğini söyleyen Arseven, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivil toplum örgütü yöneticileri gençlerimize birşey veremiyorlar. Üniversitelerimizde daha çok CHP ve HDP zihniyetinin öne çıktığını görüyoruz. İktidara baktığımızda; her zaman söylediğim gibi kabaca tarif edecek olursak; 'siyasal' ve 'kültürel' olmak üzere iki çeşit iktidar var. 1950 yılından beri siyasal iktidar büyük ölçüde muhafazakarlarda ama kültürel iktidar CHP zihniyetinde. Şuna bakmamız bile yeterli ki; bir sanatçı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatini desteklediği zaman, hedef haline getiriliyor ve adeta medyadan siliyorlar. Sayın Erdoğan'a saldıran sözde sanatçının ise popülerliği artıyor. işte kültürel iktidar böyle birşey. Bu iş; bir liderle olacak bir iş de değil. Takım ve ekip çalışması yapılması gerekiyor. Bu takım oluşturulmadan da seçim kazanılabilir ama kültürel iktidara sahip olamazsınız"