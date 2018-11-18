Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım yorumu: Lucescu ile olmaz...

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Türkiye İsveç maçını analiz etti.

Şimdi sonuç şu: Türkiye, Uluslar Ligi'nde 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak B liginden C ligine düştü. Basit eleştiri şu: Lucescu ile olmaz.. (Gerçeklik payı var) Basit savunma da şu: Avrupa'nın en genç takımlarının başında geliyoruz, öğreneceğiz.. (Gerçeklik payı var ama bence çok az)

Şimdi gelelim neden ikilemler milli takımı dediğime..

Birinci İkilem:

Açık konuşalım; hepimiz şu ikilemdeyiz:

A-) Bu ekipten daha yetenekli oldukları kesin olan, ama daha öncesinde yaptıkları yanlışlarla; çeteciliklerle meşhur bir takım 'yaramaz adamlar'la oynamalıyız.. Bu durumda belki bir kaç turnuvaya katılabiliriz. Ama en azından C Ligi'ne düşmez B Ligi'nde kalırız.

B-) Aman kardeşim, bu 'adamsın' familyasından gelecek hayır Allah'tan gelsin. Bu genç ve sempatik ekip oynasın... Sonuçlar şimdilik çok da önemli değil.. Almanya da küme düştü sonuçta..

Benim tercihim B şıkkı. Futbol dünyasının da en tepeden aşağı doğru bu fikirde olduğunu sanıyorum. Gelelim ikilem dışı gerçeğe.. Santrforumuz ve birinci stoperimiz yok. Kalecimiz zaten yok. Gerçekçi olup Çalhanoğlu'nun da ayda yılda bir gol atabilen bir oyuncu olduğunu kabul etmeliyiz. Cengiz dışında üst kalite oyuncumuz yok.

İkinci İkilem:

Başlangıç kadrosunda 4 büyüklerimizde oynayan sadece Hasan Ali vardı. Serdar Aziz olsaydı sayı 2 olacaktı. Giren çıkan toplam 14 oyuncunun sadece 3'ü 4 büyüklerdendi..

A-) Almanya altyapısı iyi hoş da Almanya'da ya da diğer Avrupa'da yetişen oyuncularımız gerçekten "bu seviye"nin oyuncusu mu? Hayır değiller..

B-) Evet, bu seviyenin oyuncuları. Hemen hepsi yetiştikleri ülkelerden önemli takımlara gittiler. Gelişiyorlar ama bir sistem içinde değerli olan oyuncular olduklarından bizim 'sistemsizliğimizle' bu kadar oynayabiliyorlar..

Bu ikilemde de A şıkkını işaretliyorum.. Almanya'dan yetişen oyuncularımızın birkaçı hariç bu seviyenin isimleri değiller.

Bir çıplak gerçek var ki dün oynayan toplam 14 oyuncudan Çağlar-Okay-Zeki-Mahmut ve Cengiz dışında Türkiye topraklarında yetişen ismimiz yoksa hiç boşuna "altyapı" diye bağırmayalım. Bence Almanya'dan yetişen futbolcu alacağımıza Almanya'dan altyapı sistemi uzmanı getirmeliyiz..

İlk yarıda Çalhanoğlu'nun 2; Yunus Mallı'nın 1 net pozisyonunda golü bulamazsanız, sizden kalite olarak geride olsa da düzen takımı gelip sizi yeniyor.

Ne dersek diyelim Lucescu ile devam edilmeyecek belli ki.. Ancak santrfor-stoper ve kaleci gibi çok kritik 3 mevkii için bir çırpıda isim sayamıyorsak (familyacılar hariç) teknik direktör dışında da birçok eksiğimiz olduğunu kabul etmeliyiz.

C Ligi'nden B Ligi'ne çıkarız çok sorun değil. Ama 2020 elemeleri için pek şanslı görmüyorum takımımızı...

Habertürk