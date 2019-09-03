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Serdar Ali Çelikler'den Falcao açıklaması!

Spor yazarı Çelikler yorumlarda bulundu. İşte detaylar..

03 Eylül 2019 Salı 10:43
Serdar Ali Çelikler'den Falcao açıklaması!

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'a transfer olan Falcao hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Ligimizin kalitesinin arttığını belirten ünlü yorumcu, Galatasaray'ın şampiyonluk şansından da bahsetti.

BELEŞÇİ DİYE GÖNDERDİLER

“20 atıp gelen Diagne 10 da burada attı. 30 atan adamı “Beleşçi” diye gönderdiler Falcao aldılar. Yedeğe Premier Lig’den Andone koydular. Fenerbahçe’de olsa 30 atan adama sallıyorsun derler. Tabii bu adamlar 2 senede bir şampiyon olacak.”

GALATASARAY'IN KADROSU LİGİN ÜSTÜNDE

"Galatasaray'ın kadrosu yaptıkları transferlerle ligimizin üstüne çıktı. Allah rakiplerine kolaylıklar versin. Fatih Terim'in eli aşırı bollaştı. Gözünü kapatsa 3 tane oyuncu koyar bi mevki için." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:43
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Falcao

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