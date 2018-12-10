Serdar Ali Çelikler: Vizyon buysa Ali Koç gitsin

Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup oldu. CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Başkan Ali Koç’un kararlarını eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Akhhisarspor yenilgisi sonrasında futbolcuların otobüsle İstanbul’a dönme kararını eleştiren Serdar Ali Çelikler, "Aziz Yıldırım’ı o kadar eleştiriyorduk. O zaman sen niye geldin Aziz Yıldırım niye gitti? Bunun sonraki aşaması Rüştü Reçber’e taraftarların saldırması mı olacak? Ali Koç böyle şeyler yapamaz.

"Comoli'den bir şey olmaz diyorum''

16 Ağustos’tan beri Comolli’den bir şey olmaz diyorum. Fenerbahçe 1-0 mağlup durumdayken İsmail Köybaşı oyuna giriyor ve takımın en iyisi Hasan Ali Kaldırım. Bu kadroyu Comolli kurdu.

''Vizyon buysa Ali Koç gitsin''

Comolli’yi çok seviyorsun madem. Sportif Direktör olan Comolli’yi muavinliğe düşürdün. Ali Koç’un artık aklını başına devşirmesi lazım. Yoksa bu hafta Fenerbahçe - Erzurumspor maçında Ali Koç istifa sesleri duyulacak. Fenerbahçe taraftarını iyi tanıyorum. Vizyon buysa Ali Koç gitsin. Böyle vizyon olmaz. Bunun adı halüsinasyondur.