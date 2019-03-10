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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe kalecisiz oynuyor

Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Medipol Başakşehir maçını değerlendiren spor yazarı Serdar Ali Çelikler sarı lacivertli ekibin kalecisi Volkan Demirel'i de eleştirdi.

10 Mart 2019 Pazar 01:57
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe kalecisiz oynuyor

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçını Habertürk'te değerlendirdi.

Ersun Yanal, son derece yanlış bir analiz ile Elif Elmas'lı bir 11 ile maça başladı. Bu genç oyuncu futbolu bilmiyor. Çok tecrübesiz ve doğal yeteneklerinin üzerine pozisyon bilgisini bir türlü ekleyemiyor. Maçın hemen başında bulduğu pozisyonundaki telaşesi bir yana rekor top kaybıyla oynadı. Ona Zajc'ın da ciddi sayıda top kaybı olunca 15. dakikadan itibaren oyun üstünlüğü Başakşehir'e geçti. 19. dakikada Tolgay'ın aymazlığı Volkan'ın akıllara zarar hatalarından bir yenisi ile gol yenildi. O dakikaya kadar Başakşehir'in 1 pozisyonu vardı; golden sonra hiç pozisyonu yoktu. Buna karşın ilk devrenin son 30 dakikasında Başakşehir oyun olarak F.Bahçe'yi ezdi. Her zamanki gibi fişi çekemediler.

''F.Bahçe bir ara Başakşehir ceza sahasında oynar oldu''

2. yarıda Yanal yine doğru değişiklikle Ekici'yi Elmas'ın yerine aldı. Tolgay'ı öne çıkardı; Zajc da ön plana çıkınca rakip alanda top tutulmaya başlandı. Zajc'ın kafa şutu yandan auta çıktı. Üst üste pozisyonlar bulundu, F.Bahçe bir ara Başakşehir ceza sahasında oynar oldu. İronik olarak gol, bireysel hatayı takip eden Soldado ile geldi. 2 dakika sonra Zajc inanılmaz bir golü kaçırmasa. Fenerbahçe bu stattan en az 1 puanla ayrılırdı. Sonrasında aslında yine pozisyon yokken, Başakşehir hiç gelemezken yine yerleşik savunmada Mossoro çaprazda yine Volkan'ın müdahele edemediği topu içeriye çevirdi ve Napoleoni skoru belirledi. Soldado'nun kafa vuruşu da auta çıkınca maç bitti. F.Bahçe adına kritik puanlar kaybedildi. En az 1, belki 3 puan kaybedildi. Başakşehir'e kaybetmek bu seneki F.Bahçe için makul karşılanabilir. Ama 2 gerçek kesinlikle ortaya çıktı:

A- Bu takım kalecisiz oynuyor.

B- Ersun Yanal B planları ile işi kurtarıyor ama A planları işlemez oldu..

Bu mağlubiyetten çıkarılması gereken dersler dışında kalan 9 maçta 12 puan toplanma zorunluluğu da çıplak bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Peki bu takım 9 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alabilecek potansiyeli var mı? Soru budur. Cevabım belli: Kalecisi olmayan, savunması bu kadar kötü olan takım çok zor maç kazanıraşakşehir ise bu kritik galibiyetle yelkenini rüzgarla doldurdu. 1-1 iken oyun F.Bahçe'ye dönmüştü. Bu dönemdeki krize müdahele edemedi Avcı ama Napoleoni'yi alarak "Kazanma" zorunluluğunun peşinden gitti. Önemli bir 3 puan kazandılar. Önümüzdeki 2 haftayı 6 puanla geçerlerse yüzde 80 şampiyon olurlar.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 01:57
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Fenerbahçe
  3. Medipol Başakşehir
  4. Volkan Demirel

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