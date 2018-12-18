Serdal Kuyucuoğlu CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?
Serdal Kuyucuoğlu CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyor. 26. dönem CHP Mersin Milletvekili olan Serdar Kuyucuoğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Serdal Kuyucuoğlu hayatı...18 Aralık 2018 Salı 13:24
Serdal Kuyucuoğlu CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyor. 26. dönem CHP Mersin Milletvekili olan Serdar Kuyucuoğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Serdal Kuyucuoğlu hayatı...
Serdal Kuyucuoğlu, 7 Aralık 1950 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. Babasının ismi Hasan, annesinin ismi Nebahat'tir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Bölümünde yüksek lisans yaptı.
Serdal Kuyucuoğlu, Mersin Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanlığı, Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 26. dönem CHP Mersin Milletvekili olanİyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Serdal Kuyucuoğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmekte. Serdal Kuyucuoğlu, 2 çocuk babasıdır.
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