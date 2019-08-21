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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:19
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:19
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