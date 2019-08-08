Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 262,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 262,70 liradan, bin 730 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 751 liradan, 239,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 243,50 liradan, bin 691 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 711 liradan, 845 liradan alınan Yarım Ziynet 855 liradan ve 423 liradan alınan Çeyrek Ziynet 428 liradan satıldı.

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