0553 313 94 23

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 265 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 265,20 liradan, bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 767 liradan, 242 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246 liradan, bin 706 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 726 liradan, 853 liradan alınan Yarım Ziynet 863 liradan ve 427 liradan alınan Çeyrek Ziynet 432 liradan satıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
    1. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    2. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    3. Salihli OSB yönetimi toplandı
    4. Kars'ta gün batımı
    5. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    6. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    7. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    8. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    9. Atambayev'in evine polis operasyonu
    10. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    11. Hakkari’de eğitim toplantısı
    12. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    13. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    14. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    15. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    16. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    18. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    19. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    20. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    23. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    24. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    25. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    26. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    27. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    28. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"