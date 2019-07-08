Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 259 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,20 liradan, bin 707 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 728 liradan, 236,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,20 liradan, bin 668 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 688 liradan, 834 liradan alınan Yarım Ziynet 844 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satılıyor.

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