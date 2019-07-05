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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:41
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 255,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,30 liradan, bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 667 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:41
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