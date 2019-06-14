Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,70 lira oldu.14 Haziran 2019 Cuma 17:32
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 255,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,70 liradan, bin 684 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 705 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 645 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 665 liradan, 823 liradan alınan Yarım Ziynet 833 liradan ve 411 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416 liradan satıldı.
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