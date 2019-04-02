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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,40 lira oldu.

02 Nisan 2019 Salı 17:40
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 231,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,40 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 489 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 509 liradan, 744 liradan alınan Yarım Ziynet 754 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:40
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