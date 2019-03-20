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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,70 lira oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:14
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 229,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,70 liradan, bin 512 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 533 liradan, 209,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,30 liradan, bin 476 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 496 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:14
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