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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,60 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:46:08 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,60 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 381,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,60 liradan, 2 bin 513 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 534 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 476 liradan, bin 228 liradan alınan Yarım Ziynet bin 238 liradan ve 614 liradan alınan Çeyrek Ziynet 619 liradan satıldı.

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