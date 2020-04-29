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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.

2020-04-29 13:20:06 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 383,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 546 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 488 liradan, bin 234 liradan alınan Yarım Ziynet bin 244 liradan ve 617 liradan alınan Çeyrek Ziynet 622 liradan satılıyor.

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