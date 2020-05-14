  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Serbest piyasada altın

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:24:07 -
Serbest piyasada altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 387,50 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 387,50 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,50 383,70 387,30 387,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.527,00 2.548,00 2.552,00 2.573,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 353,20 357,20
Lira(Tam) Ziynet 2.470,00 2.490,00 2.494,00 2.514,00
Yarım Ziynet 1.235,00 1.245,00 1.247,00 1.257,00
Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 624,00 629,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı