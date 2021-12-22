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Gündem Serbest kalması infiale sebep oldu! 'Ali Rıza Y. tutuklansın'
Gündem

Serbest kalması infiale sebep oldu! 'Ali Rıza Y. tutuklansın'

Aksaray'daki bir ortaokulda, 11 yaşındaki öğrencisini acımasızca darbeden Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Adli Kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:44:00 -

 Yeniakit.com.tr 

14 Aralık günü yaşanan olayın güvenlik kamerası kaydı, izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, Ali Rıza Y.'nin 11 yaşındaki öğrencisinin boğazını sıkıp, ona vurduğu anlar yer aldı.

Açığa alınmıştı

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını şu açıklama ile duyurmuştu:

''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Serbest bırakıldı!

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine şiddet uygulanması nedeni ile gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ali Rıza Y'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''

Ali Rıza Y.'nin serbest bırakılması kamuyounda infiale yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "Ali Rıza Y. tutuklansın." çağrısı yapıldı.

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