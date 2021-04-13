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Gündem Serbest kalan emekli amiral: İletişim kazası
Gündem

Serbest kalan emekli amiral: İletişim kazası

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amiral Cem Gürdeniz yaşananları "iletişim kazası" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 04:54:00 -
Serbest kalan emekli amiral: İletişim kazası

Tarihi adeta darbeler çöplüğüne dönen Türkiye, henüz daha 15 Temmuz hain darbe girişiminin travmasını atlatamamışken geçtiğimiz hafta 104 emekli amiralin bildirisiyle sarsıldı.

Gece saatlerinde 104 emekli askerin imzasıyla, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin iptal edilip edilemeyeceği tartışmaları bahanesiyle yayınlanan bildiri, toplumun geniş kesimlerinin epkisiyle karşılaştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma ile söz konusu bildirinin hazırlanmasına öncülük eden 14 emekli amiral gözaltına alındı.

"Tam anlamıyla iletişim kazası"

Sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallerden Cem Gürdeniz mahkeme çıkışında açıklamalarda bulundu.

Yaşananları iletişim kazası olarak nitelendiren emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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