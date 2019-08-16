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Serbest bırakılan İran tankeri Grace 1’e yeni isim

Temmuz ayı başından beri Cebelitarık’ta alıkonulan ve serbest bırakılmasına karar verilen İran’a ait ‘Grace 1’ isimli petrol tankerinin ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştiriliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:44
Serbest bırakılan İran tankeri Grace 1’e yeni isim

Temmuz ayı başından beri Cebelitarık’ta alıkonulan ve serbest bırakılmasına karar verilen İran’a ait ‘Grace 1’ isimli petrol tankerinin ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştiriliyor.


Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında 4 Temmuz’da İngiltere tarafından alıkonulan ve dün Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılan İran’a ait Panama bayraklı Grace 1’in adı ve bayrağı değiştiriliyor. İran Limanları ve Denizcilik Örgütü Başkan Yardımcısı Jalil Eslami, “Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak” sözleriyle tankerin isim ve bayrağının değiştirilmesinin sahibinin talebi olduğunu duyurdu. Açıklamasına devam eden Eslami “Yakıt ikmali de dahil olmak üzere tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 25 mürettebat yola çıkacak” dedi.Tankerin sahibinin kim olduğu ise gizli tutulmaya devam ediyor.


Suriye’ye uygulanan ambargoyu delerek petrol taşıdığı iddiasıyla alıkonulan tankerin serbest bırakılma kararı öncesi İran’dan Grace 1’in Suriye’ye yanaşmayacağı garantisi alınmıştı. Dün sabah saatlerinde serbest bırakılması beklenen tankerle ilgili ABD Adalet Bakanlığı’nın son dakikada gelen tankere el koyma talebi nedeniyle işlem gecikmişti. Ancak Cebelitarık yönetiminin tankerin tutulmaya devam etmesi için geçerli sebepleri bulunmadığını öne sürmesi üzerine Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, yerel saatle 16.00’da son karar duruşmasında Grace 1’in serbest bırakıldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:44
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