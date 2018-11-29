Serap Güler kimdir nerelidir?

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya milletvekili olan Türk asıllı Serap Güler kimdir? Serap Güler nereli?

Serap Güler 1980 yılında Almanya‘da dünyaya gelmiştir. Yengeç burcudur. Aslen Bartınlı bir ailenin evladı olan Serap Güler siyasetçidir. Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya milletvekili’dir. Universität Duisburg-Essen Yüksek Okulu mezunudur. Babası yıllar önce Almanya’ya göç etmiş ve uzun yıllar madenci olarak çalışmıştır.

Başörtüsüne karşı çıktı

Sözde Türk asıllı Serap Güler, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başörtüsü yasağının getirilmesini desteklemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.