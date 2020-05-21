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Ekonomi

Seramiksan'dan kolay temizlik imkanı sunan ürünler

Şirket tarafından üretilen kanalsız (rim-out) klozetler daha az su ve malzeme ile kolay temizlik imkanı sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:05:20 -
Seramiksan'dan kolay temizlik imkanı sunan ürünler

İSTANBUL (AA) - Seramiksan tarafından üertilen kanalsız (rim-out) klozetler, daha az su ve malzeme ile kolay temizlik imkanı sunuyor.

Seramiksan'ın açıklamasına göre, şirket, banyo temizliğine ayrılan zamanı kanalsız klozetlerle azaltmaya yardımcı oluyor. Söz konusu ürün, bakterilere saklanacak kanal bırakmıyor ve tek hamlede temizlik sağlıyor. Yüzde 100 sırlı hazne içi ve sifon sırasında suyun her noktaya ulaşmasını sağlayan yenilikçi dizaynı ile daha az su ve temizlik malzemesi kullanılıyor.

Yeni rim-out klozetlerin bold, petite, terra ve volcano gibi farklı tasarımları da bulunuyor.

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