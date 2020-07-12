Seramiksan, pandemi döneminde faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, koronavirüs boyunca faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Kesintisiz olarak tam kapasite ile devam eden üretimimizle, satış noktalarımızı bir anlamda aktif tutmak adına yapmış olduğumuz cazip kampanyalarla hem bayi hem de tali bayilerimize ciddi anlamda destek olduk." dedi.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seramiksan'ın, 1994 yılında 70 kişi ile faaliyete başladığını, bugün 1.500'ün üzerinde çalışanıyla hem seramik hem de vitrifiye sektörünün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda özellikle porselen karo grubunda kullandıkları farklı tekniklerle ürettikleri ürünler sayesinde sektörün trendlerini belirlediklerini ifade eden Çağlar, "Şirketimiz, yapmış olduğu yatırımların devreye girmesi ile 2019 yılında ciddi bir kapasite artışı da yakalamıştır. İhracatta da 60'ın üzerinde ülkeye yer ve duvar karoları, porselen karolar ve vitrifiye ürünleri göndermektedir." dedi.



Çağlar, hızla artan salgın sebebiyle Seramiksan olarak hem üretim hem de satış ve pazarlama ekibi olarak gereken önlemleri almaya başladıklarını, şehirler arası seyahat yasaklarının da başlamasıyla bayi ve şantiye ziyaretlerini azalttıklarını bildirdi.

Çağlar, devamla şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde Seramiksan markası adı altında Türkiye'nin hemen her noktasına yayılmış olan aktif bayi yapımız sebebi ile özellikle perakende pazarında oldukça etkili olduk. Kesintisiz olarak tam kapasite ile devam eden üretimimizle, satış noktalarımızı bir anlamda aktif tutmak adına yapmış olduğumuz cazip kampanyalarla hem bayi hem de tali bayilerimize ciddi anlamda destek olduk. Bu destek sayesinde devam eden birçok inşaat ve tadilat projelerinde yer aldık.

Pandemi döneminde almış olduğumuz sıkı önlemler sayesinde bugüne kadar pazarlama ve satış ekibimizde herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Bu dönemde periyodik olarak yapmış olduğumuz birçok toplantı ve ziyareti de dijital ortama taşıyarak yüz yüze görüşme imkanlarını kullanmaya devam ettik. Salgın sebebiyle daralan pazarı hem çalışanlarımıza hem de değerli iş ortaklarımıza maddi ve manevi olarak hissettirmeden geçirdiğimizi düşünüyorum."





- Trendler doğal ürünlere kayıyor





Süreyya Çağlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık nüfusun neredeyse yüzde 80'inin şehirlerde yaşadığını belirterek, şehir hayatının yüksek temposu nedeniyle aslında farkında olmadan herkesin üzerinde ciddi bir stres yükü biriktiğini söyledi.

Çağlar, "Bireylerin kendilerini özel hissettikleri ve kendilerine kalan özel bir alan olan banyolar, artık bu anlamda kişilerin kendilerini izole ettikleri bağımsız bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Biz üreticiler de bu alanlar için kişilerin kendilerini doğayla baş başa kalacakları ortamlara uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla ürünleri doğal görünümlü olarak gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda trendler her geçen gün doğada gördüğümüz doğal taş, mermer, ahşap gibi ürünlerin öne çıktığı malzemelere doğru gidiyor." şeklinde konuştu.



Seramiksan olarak salgın döneminde bile üretime hiç ara vermeden devam ettiklerini aktaran Çağlar, özellikle iç pazardaki yaygın bayi ağı sayesinde şehirler arası seyahat yasaklarının olduğu dönemlerde çok doğru bir dağıtım sistemine sahip olduklarını gördüklerini söyledi.

Distribütör bayi yapısı olan markaların seyahat engeline takıldığı durumda kendilerinin yaygın perakende satış noktalarında faaliyete devam edebildiğini belirten Çağlar, "Şu anda hem iç hem de dış pazarlarda talep oldukça iyi durumda." dedi.





- "Seramiksan HYGIENE teknolojisi sayesinde banyolarda maksimum hijyen sağlanıyor"





Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Çağlar, banyoların, virüs ve mikroorganizmaların çoğalmaları için en elverişli ortamlar olduğunu, bunları temizlemek için güçlü kimyasallar kullanılsa da bu kimyasal temizleyicilerin, hem mikroorganizmaları tamamen yüzeyden uzaklaştıramadığını hem de bir sonraki temizliğe kadar mikroorganizmaların hızla çoğaldığını söyledi.

Tüm yaşam alanlarında hijyenin çok önem taşıdığı bugünlerde, Seramiksan'ın geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan HYGIENE'in sağlıklı yaşam için sağlıklı banyolar sunduğunu ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

"Seramiksan'ın geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan HYGIENE, içeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyonlar, mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak yok ediyor ve yeni mikropların çoğalmasını yüzde 99,9 oranında engelliyor. Üstelik etkisi bir ömür boyu devam ediyor. Seramiksan HYGIENE teknolojisinin kullanıldığı tüm ürünler, minimum su ve deterjan miktarı ile maksimum hijyen sağlayarak doğayı koruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akrediteli, bağımsız laboratuvar SANİTER ve Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından test edilip onaylanan Seramiksan HYGIENE teknolojisi sayesinde banyolarda maksimum hijyen sağlanıyor."





- Leke tutmayan ve bakteri barındırmayan yüzeyler üretildi





Süreyya Çağlar, Seramiksan'ın, hem karo hem de vitrifiye grubunda hijyenik pek çok ürün geliştirdiğini, parlak porselen karolarda Türkiye'de ilk defa nano teknolojiyi kullanarak leke tutmayan ve bakteri barındırmayan yüzeyler elde ettiğini anlattı.

Bunun yanı sıra özellikle mezbahalar, mandıralar gibi her türlü gıda işletmelerinde kullanılması zorunlu olan antiasit ve antibakteriyel karoların Türkiye'de üretimini yapan birkaç markadan biri olduklarını vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Çok güçlü temizlik malzemeleri ile temizlenmesi gereken bu yüzeylerin asitlere de dayanıklı olması gerekmektedir. Bu tarz karoların üretilmesi ve satışı konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Seramiksan, 2019 yılından itibaren üretmiş olduğu tüm vitrifiye grubu ürünlerine de uluslararası kuruluşlardan sertifikalandırarak 'Hijyen Belgesi' almıştır. Seramiksan, vitrifiye grubu ürünlerin tamamı özellikle bu pandemi sürecinde özellikle kadınlarımız tarafından çok daha fazla dikkate alınarak tercih sebebi olmuştur."