Seracılık kredi paketine yoğun ilgi sürüyor Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan “seracılık kredi paketine” yoğun ilgi sürüyor.

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan “seracılık kredi paketine” yoğun ilgi sürüyor. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi kullandırıldı. Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi. Yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

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