Ezan düşmanı Sera Kadıgil yemin ederken rezil oldu!

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.

BAŞTAN OKUDU

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil kürsüye gelerek yemin metnini ezbere okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Yemini kesip başkana dönerek "Olmadı baştan alabilir miyim" diye sordu.

Kadıgil'in yemin sırasında gülerek ciddiyetsiz tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Kadıgil daha sonra yemin metni için gülerek, "Ezberlememek gerekiyormuş"diyerek kağıttan okudu ve yeminini gerçekleştirdi.