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Dünya

Şer ittifakı Türkiye'ye karşı harekete geçti... Suudi Arabistan'dan darbeci Sisi'ye Libya desteği

Libya'da darbeci Hafter'e olan desteğini esirgemeyen Suudi Arabistan, şimdi de Mısır'ı sahaya sürerek bölgedeki karışıklıktan faydalanmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:24:00 -
Şer ittifakı Türkiye'ye karşı harekete geçti... Suudi Arabistan'dan darbeci Sisi'ye Libya desteği

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan al-Saud'u Kahire'de ağırladı.

Mısır "ulusal güvenlik" adı altında Libya'ya yapabileceği müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışıyor

Libya'daki krizin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Libya'daki siyasi çözümü desteklemeye devam edeceklerini belirten Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ulusal güvenliklerini ve çıkarlarını korumak için belirledikleri çizgilerin aşılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Suudi bakan desteği açıkça belirtti

Suudi Bakan ise Libya'da Mısır'ın pozisyonunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Prens Faysal bin Farhan al-Saud ayrıca, Libya krizinin çözümüne yönelik Kahire Bildirgesinin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Libya'da Hafter'i destekleyen Mısır, Türkiye destekli meşru Serrac hükümetinin Sirte'ye girmesi durumunda doğrudan askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu. Öte yandan Trablus merkezli Ulusal Mütabakat Hükümeti, ülkenin BM tarafından tanınan meşru yönetimi konumunda.

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