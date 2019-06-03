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Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

Başka yere dikilecek üç ağacı bahane ederek Türkiye’yi yangın yerine çeviren Gezici çapulcuların CHP’nin proje adayı Ekrem İmamoğlu etrafında ‘birlik’ simsarlığı yapması dikkatlerden kaçmıyor. FETÖ’cüsü, PKK’lısı, DHKP-C’lisi, Komünisti, Barosu, Tabip Odası, KESK, DİSK ve TMMOB gibi Gezi sevdalıları, CHP’li oy hırsızı İmamoğlu etrafında kenetlenerek eski Türkiye çığırtkanlığı yapıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:45

6 yıl önce seçilmiş meşru iktidarı devirmek için Türkiye’yi yangın yerine çevirenler, bugün CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı etrafında ‘ihya’ istismarı yapıyor. Müslüman Türk milletine olan düşmanlıkları nedeniyle Türkiye’yi yüz milyarlarca dolar zarara uğratan malum zihniyet, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. 28 Şubat’ın 5’li çetesi, Gezi Parkı vandallarına her türlü desteği veren sözde meslek odaları, illegal sol örgütler ve daha birçok Türkiye karşıtı mihrak CHP adayı için çalışıyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyaset bilimciler ve STK temsilcileri önemli açıklamalarda bulundu.

Kağıttan kaplanı yüceltiyorlar

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasa İlter, Gezici çapulcuların CHP’nin adayını desteklemesinin ikiyüzlülüklerinin kanıtı olduğunu belirterek, “15 Temmuz’dan bu yana birçok cephe kaybeden hainler milletimize karşı topyekün bir saldırı hareketi başlatmışlardır. CHP’nin adayının eylem ve söylemleri şer odaklarına mesaj oluşturmakta ve Gezi olaylarından bu yana bütün uyuyan hücrelerin uyandırıldığı ve yedi göbekten yeminli Türk-İslam düşmanlarının kendi açılarından varoluş-yokoluş savaşı verdiklerine şahit oluyoruz” dedi. CHP’nin proje adayının ‘birlik’ söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu kaydeden İlter, “Bu minvalde, ‘kağıttan kaplan’ bir yetersiz ve yeteneksiz kişi etrafında toplanmaya başlamışlar. Biz bu şer ittifakının karşısında da mutlak başarı sağlayacağız” dedi.

Herkesle iş birliği yaparlar!

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır ise malum zihniyetin büyük bir ideolojik bunalım yaşadığını belirterek, “Erdoğan düşmanlığı nedeniyle terör örgütü ile birlikte iş birliği yapmaktan çekinmeyenlerin Gezicilerin desteğinden rahatsız olmaları beklenemez. Üç ağacı bahane ederek, Türkiye’yi yangın yerine çevirdiler. FETÖ’cülerin bu işte de parmağı olduğu anlaşıldı” dedi. Çapulcuların ülkemize büyük bir zarar verdiğini hatırlatan Çakır, “Türkiye o süreçte büyük bir buhran yaşadı. Uluslararası siyasi arenada zor durumda bırakılmaya çalıştı. Erdoğan’a karşı kim olursa olsun iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
  1. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  2. Müslüman Türk milleti
  3. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  4. 28 Şubat
  5. Gezi Parkı
  6. Akit
  7. Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasa İlter
  8. Gezici çapulcular
  9. Gezi olayları
  10. Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır
  11. Geziciler

YORUM YAZ

  • AbdulvahitAbdulvahit25 dk önce
    Gayret bizden zafer ALLAH ‘tan dır, biz çalışacağız yorulacağız ve dua ederek ALLAH’tan yardım isteyeceğiz.
  • Emine Altin Emine Altin 36 dk önce
    Serin etrafinda serler birlesir
  • NİLHANNİLHAN44 dk önce
    korku dolu beyinler iftiraya ve saldırıya geçer bunu unutma insanları bu şekilde kalıplarA sokamazsın suçlayamazsın herkes istediği yolda ilerler
  • veliveli50 dk önce
    Ne yapsalar boş. Emir ALLAH (cc) ten gelir. Dua ordusu devrede. İnşaallah Yıldırım kardeş kazanacak. İstanbul'un hakkından ancak deneyimli biri gelebilir. İmamapolis gibi çömezlerin kendine hayrı yok ki İstanbul'a ne verecek.Bir örnekliği yok. Ancak laf, cambazlığı, maniple ve yalan var. Sosyal medyada fır dönüyorlar. Güya halkın arasına karışmışlar röportaj yapıyorlar. GHepsi seçilmiş kişiler. Soruyor, 31 Matta kime verdin? Yıldırıma verdim. Şimdi kime verceksin? DİKKKKAAAAATTTT!!!!! İmamaoğlu'a. Anladınız değil mi? Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne yapsalar boş. Fiemanillah.

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