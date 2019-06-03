Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

6 yıl önce seçilmiş meşru iktidarı devirmek için Türkiye’yi yangın yerine çevirenler, bugün CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı etrafında ‘ihya’ istismarı yapıyor. Müslüman Türk milletine olan düşmanlıkları nedeniyle Türkiye’yi yüz milyarlarca dolar zarara uğratan malum zihniyet, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. 28 Şubat’ın 5’li çetesi, Gezi Parkı vandallarına her türlü desteği veren sözde meslek odaları, illegal sol örgütler ve daha birçok Türkiye karşıtı mihrak CHP adayı için çalışıyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyaset bilimciler ve STK temsilcileri önemli açıklamalarda bulundu.

Kağıttan kaplanı yüceltiyorlar

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasa İlter, Gezici çapulcuların CHP’nin adayını desteklemesinin ikiyüzlülüklerinin kanıtı olduğunu belirterek, “15 Temmuz’dan bu yana birçok cephe kaybeden hainler milletimize karşı topyekün bir saldırı hareketi başlatmışlardır. CHP’nin adayının eylem ve söylemleri şer odaklarına mesaj oluşturmakta ve Gezi olaylarından bu yana bütün uyuyan hücrelerin uyandırıldığı ve yedi göbekten yeminli Türk-İslam düşmanlarının kendi açılarından varoluş-yokoluş savaşı verdiklerine şahit oluyoruz” dedi. CHP’nin proje adayının ‘birlik’ söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu kaydeden İlter, “Bu minvalde, ‘kağıttan kaplan’ bir yetersiz ve yeteneksiz kişi etrafında toplanmaya başlamışlar. Biz bu şer ittifakının karşısında da mutlak başarı sağlayacağız” dedi.

Herkesle iş birliği yaparlar!

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır ise malum zihniyetin büyük bir ideolojik bunalım yaşadığını belirterek, “Erdoğan düşmanlığı nedeniyle terör örgütü ile birlikte iş birliği yapmaktan çekinmeyenlerin Gezicilerin desteğinden rahatsız olmaları beklenemez. Üç ağacı bahane ederek, Türkiye’yi yangın yerine çevirdiler. FETÖ’cülerin bu işte de parmağı olduğu anlaşıldı” dedi. Çapulcuların ülkemize büyük bir zarar verdiğini hatırlatan Çakır, “Türkiye o süreçte büyük bir buhran yaşadı. Uluslararası siyasi arenada zor durumda bırakılmaya çalıştı. Erdoğan’a karşı kim olursa olsun iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar” dedi.