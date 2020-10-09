  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat SEPIP 2020
Kültür - Sanat

SEPIP 2020

Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2020 Konferansı OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yamaguchi Üniversitesi, Ulusal San Martin Üniversitesi ve UNCTAD iş birliği ile 13-15 Ekim, 2020 tarihleri arasında OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ve online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:52:00 - 2020-10-09 15:55:14
SEPIP 2020

 COVID-19 ve SEPIP 2020 

 SEPIP 2020'nin ana teması Covid-19 Pandemisinden sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar olacaktır. SEPIP 2020 konferansında sanayi politikası, ekonomik planlama, büyüme ve kalkınma politikaları, sürdürülebilir büyüme, rekabet gücü ve orta gelir tuzağı tartışılacak konular arasında yer alacaktır. SEPIP 2020, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik tüm bu aktörlerin ortak bir zeminde bir araya getirildiği bir platform olacaktır. 

 Alanlarında Uzman Dünyanın Önde Gelen İsimleri Yer Alacak

 SEPIP 2020 Konferansında, profesyonel iş insanlarının ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar ve akademik sunumlar yer alacaktır. Parma Üniversitesinden Prof. Dr. Franco Mosconi, Ulusal San Martin Üniversitesinden Prof. Dr. Guillermo Rozenwurcel, Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Christopher Newport Üniversitesinden Prof. Dr. Travis Taylor, Kadir Has Üniversitesinden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Ferrara Üniversitesinden Doç. Dr. Sandrine Labory gibi önde gelen iktisatçılar ile IBM CTO’su Dr. Ben Amaba, Stanley Black & Decker Direktörü Eren Yılmaz, MRL şirketi CEO’su Dr. Cornelia Meyer gibi iş dünyasından profesyoneller katılım sağlayacaklardır.  

 SEPIP 2020 Konferans programı ve konferans ile ilgili detaylı bilgi sepip.org ve sepip2020.ostimteknik.edu.tr adreslerinde yer almaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek
Dünya

Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milisl..
Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor
Gündem

Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan saldırısı üzerine 27 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtarmak başlattığı mücadele hızla ilerlerken, 27..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay